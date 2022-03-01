С сегодняшнего дня Сбербанк повышает ставки по ипотеке до 18,6%

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня», - цитирует ТАСС сообщение банка.

В Сбербанке отметили, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет. При электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из ПФРФ, клиенты банка смогут снизить процентную ставку. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

Также с сегодняшнего дня Сбер существенно повысил ставки по рублёвым депозитам «Сбервклад», «Сбервклад прайм» и «Промо управляй» и предложил клиентам новые вклады в долларах США и евро. Максимальная доходность по депозиту «Сбервклад прайм» теперь составляет 18% годовых.

Ранее банк ВТБ сообщил о решении поднять ставки по ипотечным кредитам с 28 февраля до 15,3% «в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций». Ряд других российских банков также сообщили ТАСС о намерениях повысить ставки по своим продуктам в ближайшее время.