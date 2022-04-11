Сбербанк изменил условия предоставления потребительских кредитов

С 10 апреля в банке на 2 п. п. уменьшили минимальную ставку, теперь она составляет 19,9%. Также ипотечные ставки на новостройки и вторичное жильё снизилась до 16,9%.

Также банк понизил ставки по вкладам для физических лиц. Максимальная ставка по рублёвым вкладам снижена на 3 п. п. до 16%. Такие изменения связаны с тем, что в пятницу Центральный банк России уменьшил ключевую ставку с 20 до 17%. Отечественные банки отреагировали на это моментально, начав менять и анонсировать снижение ставок по сберегательным и кредитным продуктам.