Сегодня в Норильске стартовала инвестиционная сессия

В инвестиционной сессии примут участие представители органов исполнительной власти и предприниматели региона, в том числе реализующие инвестиционные проекты в статусе резидентов Арктической зоны РФ. Формат мероприятия предполагает презентацию актуальных инвестиционных предложений, способствующих социально-экономическому развитию северных территорий Красноярского края, а также обсуждение данных проектов с потенциальными инвесторами и проведение переговоров в формате B2B.

После презентации инвестиционных предложений предприниматели получат возможность поучаствовать в B2B-встречах.

Напомним, одним из направлений деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири является комплексное сопровождение инвестиционных проектов и предложений по актуальным направлениям развития регионов Енисейской Сибири.