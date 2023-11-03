Сегодня в Норильске стартовала инвестиционная сессия
Сегодня в Норильске стартовала инвестиционная сессия
На ней представят инвестиционные предложения северного макрорайона Красноярского края. Мероприятие пройдёт в спортхолле «Айка». Организаторами мероприятия выступают Корпорация развития Енисейской Сибири и Агентство развития Норильска при поддержке администрации города Норильска.
В инвестиционной сессии примут участие представители органов исполнительной власти и предприниматели региона, в том числе реализующие инвестиционные проекты в статусе резидентов Арктической зоны РФ. Формат мероприятия предполагает презентацию актуальных инвестиционных предложений, способствующих социально-экономическому развитию северных территорий Красноярского края, а также обсуждение данных проектов с потенциальными инвесторами и проведение переговоров в формате B2B.
После презентации инвестиционных предложений предприниматели получат возможность поучаствовать в B2B-встречах.
Напомним, одним из направлений деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири является комплексное сопровождение инвестиционных проектов и предложений по актуальным направлениям развития регионов Енисейской Сибири.