Сервис «Региональные меры поддержки» на платформе МСП.РФ пополнился услугами региональной сети центров «Мой бизнес»

Теперь на платформе предпринимателям Красноярья доступны запись на участие в обучающих мероприятиях и региональных выставках, маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование. Также в перечне – содействие в получении разрешительной документации, подготовка бизнес-планов и технико-экономических обоснований для компаний, которые входят в кластеры, созданные на базе центра «Мой бизнес». В дальнейшем список региональных услуг для бизнеса, доступных на платформе, будет дополняться.

«Цифровизация мер поддержки особенно актуальна для нашего огромного по территории края. Чтобы воспользоваться региональными мерами поддержки, предпринимателям необходимо авторизоваться на платформе через Госуслуги, найти в перечне необходимую меру поддержки и подать заявку», – пояснила руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Напомним, цифровая платформа МСП.РФ создана и развивается Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Всего же на платформе на данный момент доступны меры поддержки 18 регионов. В рамках сервиса «Региональные меры поддержки» подано уже более девяти тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.

«Предприниматели могут воспользоваться на цифровой платформе МСП.РФ не только федеральными сервисами, которых уже 19, но и региональными мерами поддержки. Мы последовательно подключаем новые регионы, чтобы малый бизнес мог получить необходимые меры и услуги в удобном для себя цифровом формате», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Уточнить всю необходимую информацию о получении региональных мер поддержки через платформу можно в центре «Мой бизнес» по тел. 8-800-234-0-124.