Сезонное повышение цен к октябрю должно остановиться

Так считает Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска.

«В мае в Норильске бензин подорожал на 1-2 рубля. Набор основных продуктов (29 наименований) за первое полугодие вырос в цене на 10,6%. А за аналогичный период прошлого года стоимость увеличилась на 4,1%. Больше всего подорожал борщевой набор - в два раза за шесть месяцев. И это общероссийская тенденция. Традиционно проблема в отсутствии нового урожая. В июне значительных изменений с ценами не произошло», - пояснила Ирина Чичерина.