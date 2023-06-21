Со 2 июля NordStar открывает продажу билетов по новому маршруту в Уфу

Из Норильска в Новосибирск самолёт будет отправляться в 11.50 по местному времени, прибывает в 14.40. Вылет из Новосибирска в 16.00, прилёт в Уфу — 16.50 по местному времени. Обратно из Уфы в Новосибирск вылет в 18.25 по местному времени, прилёт – в 23.10. На воздушных линиях между Норильском, Новосибирском и Уфой задействованы комфортабельные самолеты Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

В этом году количество рейсов из Норильска в Уфу уже было увеличено до трёх рейсов в неделю. Важно отметить, что с появлением нового маршрута у жителей Норильска появится дополнительная возможность улететь в Уфу не только по будням, но и в выходные.

Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах Норильска, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.