Социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) региона доступны дополнительные меры поддержки

«Социально ориентированные некоммерческие организации играют важную роль в обществе, решая социальные проблемы, предоставляя образовательные программы, защищая права и интересы граждан. Такие организации имеют в качестве основной цели своей деятельности улучшение качества жизни людей и создание более справедливого и гармоничного общества, а не извлечение прибыли. СОНКО сегодня могут претендовать на финансовую, информационную, консультационную и организационную поддержку. Так, например, организациям доступен льготный микрозаём, который выдаётся микрофинансовой организацией, действующей на базе регионального центра «Мой бизнес», по ставке от 0,05% годовых в срок до 60 месяцев», – говорит Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Кроме того, социально ориентированные некоммерческие организации могут вступить в социальный кластер, который действует на базе центра «Мой бизнес». Кластер существует в целях содействия развитию социального предпринимательства и формированию «пространства» для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих социально направленную деятельность в Красноярском крае.

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