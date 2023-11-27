Социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) региона доступны дополнительные меры поддержки
Социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) региона доступны дополнительные меры поддержки
Их оказывает региональный центр «Мой бизнес». Специалисты центра готовы бесплатно проконсультировать, а также оказать информационную поддержку по юридическим и бухгалтерским вопросам.
«Социально ориентированные некоммерческие организации играют важную роль в обществе, решая социальные проблемы, предоставляя образовательные программы, защищая права и интересы граждан. Такие организации имеют в качестве основной цели своей деятельности улучшение качества жизни людей и создание более справедливого и гармоничного общества, а не извлечение прибыли. СОНКО сегодня могут претендовать на финансовую, информационную, консультационную и организационную поддержку. Так, например, организациям доступен льготный микрозаём, который выдаётся микрофинансовой организацией, действующей на базе регионального центра «Мой бизнес», по ставке от 0,05% годовых в срок до 60 месяцев», – говорит Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Кроме того, социально ориентированные некоммерческие организации могут вступить в социальный кластер, который действует на базе центра «Мой бизнес». Кластер существует в целях содействия развитию социального предпринимательства и формированию «пространства» для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих социально направленную деятельность в Красноярском крае.
Задать вопрос можно по телефону 8-800-234-0-124 или в онлайн-чате на сайте мойбизнес-24.рф.