Социальные предприятия края могут воспользоваться услугой бесплатного поиска сотрудников

«Социальное предпринимательство направлено на оказание услуг или обеспечение занятости людей уязвимых категорий. Поэтому подбор персонала для этих предпринимателей – важная и зачастую непростая задача. Нужно найти сотрудников с высоким уровнем эмпатии и социальной ответственности или тех, кто ищет работу в определённой сфере при наличии инвалидности или других ограничений. Данная программа поможет социальным предпринимателям в поисках персонала», – сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Воспользоваться мерой поддержки смогут только те компании, которые входят в федеральный реестр социальных предприятий. В нашем регионе присвоением такого статуса занимается агентство развития малого и среднего предпринимательства.

По данным на январь 2023 года, в реестре числится 53 компании из Красноярского края. О том, как стать социальным предпринимателем, можно узнать на сайте агентства.

Для подключения услуги предпринимателям следует обратиться в региональную сеть центров «Мой бизнес». Затем платформа hh.ru предоставит социальному предприятию возможность бесплатно разместить две вакансии категории «Стандарт» на 30 дней до конца 2023 года. Запустить поиск можно будет в любой момент, когда наступит потребность в найме сотрудников.

Всю информацию о новой мере поддержки можно уточнить у консультантов центра «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра в районах края.