Совет директоров «Норникеля» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год

3 июня совет директоров проведёт годовое общее собрание акционеров. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, назначена на 11 мая. Совет директоров рекомендует акционерам установить 14 июня датой, когда будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов. До 28 апреля акционерам необходимо внести предложения по вопросам в повестки дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию компании.