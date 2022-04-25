Совет директоров «Норникеля» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год
Размер дивидендов составит 1166,22 рубля за одну акцию. На выплаты рекомендуется направить около 178,3 млрд рублей.
3 июня совет директоров проведёт годовое общее собрание акционеров. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, назначена на 11 мая. Совет директоров рекомендует акционерам установить 14 июня датой, когда будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов. До 28 апреля акционерам необходимо внести предложения по вопросам в повестки дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию компании.