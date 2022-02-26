Спасательный круг для бизнеса

Муниципальные программы

О том, какую поддержку предлагает заполярному бизнесу администрация города, нам рассказала Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг:

– На уровне муниципалитета уже давно и с успехом работает программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Что у нас сюда входит? В первую очередь субсидии.

Таких программ довольно много:

– субсидии на возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям на приобретение оборудования в целях создания, развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) — до одного миллиона рублей;

— субсидии вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, — до 100 тыс. руб.;

– субсидии для возмещения части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, оборудования, агрегатов и комплексов в целях создания, развития или модернизации производства товаров народного потребления — до 700 тыс. руб.;

– субсидии на возмещение части расходов за потребленную электрическую энергию — до 100 тыс. руб.

Кроме того, с этого года мы запланировали выдачу субсидий на возмещение части затрат в области народных художественных промыслов, ремёсел и туризма. Эти направления сейчас на гребне волны, и их поддержка будет пользоваться широким спросом. С учётом того, как растёт предпринимательское сообщество, эта программа, я считаю, будет достаточно востребованной. Субсидии могут составлять до 923,3 тыс. руб. на одного субъекта. Программа пока находится в разработке, средства на неё были выделены только в этом году. Но у нас уже есть информация по предпринимателям, которые работают в данной сфере, мы плотно работаем здесь с Агентством развития Норильска.

Кстати, принять участие в вышеперечисленных программах могут и самозанятые. До недавнего времени эти меры поддержки были направлены только на индивидуальных предпринимателей и ООО, теперь же список возможных соискателей субсидий расширен. Единственная проблема на данный момент — недостаточный обмен информацией внутри государственных структур, в которых самозанятые регистрируются, но я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решён.

Как это работает

В местном бюджете заложена определённая сумма, которую город может потратить на поддержку предпринимателей. Чтобы получить субсидии по этим программам, предпринимателю необходимо выиграть конкурс. Разработаны определенные критерии оценки соискателей. В первую очередь это должен быть добросовестный налогоплательщик и работодатель, у которого нет долгов по зарплатам своему коллективу и имеется полный штат сотрудников. Также важно отсутствие долгов перед бюджетами различных уровней, налоговой инспекцией и администрацией города. Решение по выдаче субсидий принимает специальная комиссия, назначенная главой города. Отбор победителей довольно строгий.

– У нас были случаи, когда на момент подачи заявления у коммерсанта всё было хорошо, а к финалу конкурса выяснялось, что у предпринимателя не уплачены налоги. Естественно, что такие заявители далее не рассматриваются на предоставление субсидий, — поясняет Ирина Чичерина. — Ещё один важный момент: подавать на субсидирование могут все предприниматели, за исключением тех, у кого род деятельности связан с акцизами, то есть с алкогольной и табачной продукцией, нефтепродуктами. В остальном, если не считать программу развития народных промыслов и туризма, мы не отдаём предпочтений той или иной сфере бизнеса при определении победителей конкурса на выдачу субсидий. Например, в прошлом году это были субсидии пищевому производству и кофейням. Получали меры поддержки и энергозатратные предприятия, в частности теплицы. В общем, направление никак не влияет на то, получит предприниматель субсидию или нет.

Когда заявить о себе?

Когда именно лучше всего подавать заявление на предоставление субсидий? О начале подобных конкурсов обязательно извещают на ключевых информационных порталах, в том числе и на сайте города. Большинство из них проходит осенью. Связано это с тем, что так удобнее самим коммерсантам, так как к этому времени по Северному морскому пути в город уже доставлены и стройматериалы, и техника, и товары — в общем, то, под что чаще всего субсидирование и просят. Да и затраты к этому времени предприниматели понесли немалые, а сам товар или услуги ещё не реализованы. Сроки рассмотрения заявки, как правило, составляют несколько месяцев. Так что время попробовать получить поддержку государства и «подтянуть хвосты» у норильских коммерсантов ещё есть.

Где получить консультацию?

Главная проблема предпринимателя, который впервые планирует обратиться за субсидиями, с кем посоветоваться по данному вопросу? Самый очевидный вариант — записаться на консультацию в управление потребительского рынка и услуг, где можно подробно расспросить о программах у специалистов и узнать, какие документы необходимы для подачи заявки.

Помогают местным предпринимателям в Агентстве развития Норильска, где помимо решения основных вопросов начинающему коммерсанту могут помочь составить бизнес–план.

С похожей просьбой есть куда пойти и представителям НКО. В Норильске уже давно и с успехом работает Консультационный ресурсный центр для некоммерческих организаций.

Ещё одно место, куда пока дистанционно могут обратиться норильские бизнесмены, — красноярский центр «Мой бизнес». Также на его сайте представлена «дорожная карта» субсидий и программ поддержки как краевых, так и федеральных властей. А летом этого года красноярские специалисты планируют открыть филиал центра и в нашем городе.

Счёт на миллионы

На данный момент существует немало краевых и федеральных программ, попытать счастья в которых могут норильские предприниматели.

Одна из наиболее крупных субсидий, которую начнут выплачивать в следующем году, — до 15 миллионов рублей на развитие бизнеса. Выдаваться эти деньги будут под детально прописанный и обоснованный инвестиционный, социально значимый проект. Например, под данную категорию попадают спортивно–развлекательные комплексы, сфера гостиничного бизнеса и, конечно же, всё, что связано с развитием туризма, именно это направление сейчас считается приоритетным для города.

– В текущем году были разработаны новые системы, в частности поддержка инвестиционных проектов, которая имеет ключевое значение для муниципалитета, — рассказывает Ирина Чичерина. — Там заложено до 15 миллионов рублей. Естественно, под это необходимо адаптировать нормативную базу самой администрации и проработать бизнес–планы с предприятиями, которые готовы будут в эту программу войти. Мы сейчас активно занимаемся этим вопросом совместно с Агентством развития Норильска. И с 2023 года, мы надеемся, у нас будут первые ласточки, которые примут участие в данной программе. В рамках реновации города такая поддержка предпринимателей по основным направлениям бизнеса должна быть очень полезна.

Арктический резидент

Это уникальная федеральная программа, попасть в которую есть шанс у большинства местных предпринимателей. На данный момент такой статус уже получили девять местных предпринимателей из совершенно разных сфер бизнеса: туризм, отдых, строительство гостиничного комплекса и даже детский досуг.

Статус резидента даёт серьёзные преференции при предоставлении земельных участков или получении кредитов с пониженной ставкой, а ещё налоговые вычеты и снижение обязательных платежей, которые отчисляются с заработной платы сотрудников, с 32% до 7,5%.

Условия входа в программу довольно просты. Необходимо вести бизнес за полярным кругом и необходимо его расширять. Именно под развитие и даются основные налоговые послабления — это позволяет коммерсантам создавать новые рабочие места на территории за счёт части средств, которые ушли бы на уплату налогов и других обязательных отчислений.

Учить за счёт государства

Ещё одна уникальная федеральная программа касается обучения специалистов. Речь идёт о так называемом социальном контракте. В рамках этой программы работодателю предусмотрена денежная компенсация за каждого стажёра в период его практики. При этом кем именно станет будущий специалист — официантом, водителем или менеджером, — значения не имеет. Главное условие — предприниматель должен взять людей из тех, кто стоит на учёте в Центре занятости, и организовать для них трёхмесячную стажировку на период обучения. В течение этого периода работодателю компенсируется сумма в размере минимальной оплаты труда, которая в Норильске составляет 34 тыс. руб. Особый интерес эта программа, по мнению специалистов УПРиУ, может представлять для владельцев общепита и магазинов розничной торговли. Обратиться за данной субсидией можно на Советскую, 14, в управление социальной защиты.