Заполярный транспортный филиал «Норникеля» восстанавливает дудинские причалы после паводка на Енисее

В этом году в Дудинском морском порту Заполярного транспортного филиала «Норникеля» был зафиксирован самый ранний ледоход за всю историю наблюдений. Обычно ледоход на Енисее проходит в первой декаде июня, однако на сей раз он начался в основном русле реки почти на месяц раньше — 17 мая. Уровень воды поднялся до 13,90 м (в 2017 г. — 13,06 м, в 2018–м — 12,97 м, в 2019–м — 13,96 м).

Дудинский морской порт — единственный в мире, чьи морские и речные причалы затапливаются паводковыми водами каждую весну. Ледоход приносит с собой большие отложения песка, ила, а также зачастую повреждает строительные конструкции причалов и портовой инфраструктуры.

Традиционно паводку предшествует большая подготовительная работа. Заблаговременно все грузы и инфраструктура морского порта демонтируют и перемещают на более высокие отметки. На время пропуска паводка все погрузочно–разгрузочные работы прекращаются. Затем всю инфраструктуру порта заново восстанавливают.

По словам специалистов, ледоход–2020 прошёл без особых последствий. В ближайшее время специально созданный штаб определит точные объёмы восстановительных работ и наметит сроки их выполнения. На данный момент в порту восстанавливают подкрановые и железнодорожные пути, промышленные площадки и системы энерго-сбережения причалов. Они будут вводиться в эксплуатацию по-этапно, по мере готовности. Полный ввод всех причалов порта намечен на конец второй декады июня.

Параллельно на причалах высокой воды в обычном режиме уже приступили к работам. Более низкие отметки пока затоплены речной водой. Обработка грузов судов корпоративного флота «Норникеля» осуществляется в рейдовых условиях с помощью плавучего крана и барж. С юга Красноярского края уже прибыли первые речные суда, которые привезли продовольствие и товары народного потребления.

В летнюю навигацию докеры Дудинского морского порта планируют переработать около 2,9 млн тонн грузов в обоих направлениях. В среднем порт за год обрабатывает около 4 млн тонн грузов, в том числе осуществляя снабжение отдалённых посёлков всем необходимым.