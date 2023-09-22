Стартовал четвёртый сезон конкурса «Наука. Территория героев»

«С каждым годом конкурс «Наука. Территория героев» набирает популярность: за три сезона он объединил десятки тысяч участников со всей страны. Конкурс помогает выполнить одну из главных задач Десятилетия науки и технологий – привлечь талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок. Здесь каждый участник сможет не только показать свои научные достижения, но и получить обратную связь от опытных специалистов. Победители конкурса получат возможность пройти стажировки в крупнейших в России научных центрах мирового уровня. Считаю это отличной возможностью заявить о себе и расширить научные горизонты. Желаю всем участникам удачи, интересных заданий и новых побед», – отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 21 тысячи школьников и студентов.

В этом году подать заявку могут учащиеся 5-11-х классов и студенты. Конкурс будет проходить в пять этапов, каждый из которых включает в себя три типа заданий: «Научное волонтёрство», «Научный интерес» и «Научные устремления».

Первый этап конкурса пройдёт с 21 сентября по 11 октября, второй – с 12 октября по 1 ноября и третий – с 2 по 8 ноября. С 11 по 19 ноября состоится полуфинал. Участники, не прошедшие в финал, смогут принять участие в дополнительном этапе и, объединившись в группы, решить научную задачу совместно с наставником.

Финал конкурса пройдёт 10 декабря 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия». Лучшие полуфиналисты конкурса посетят одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий – III Конгресс молодых учёных.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на платформе герои.наука.рф, где также размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских учёных.