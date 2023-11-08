Стартовал всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности

Каждый может проверить уровень своей финансовой грамотности. А также получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Участники, которые успешно справятся с зачётом, получат сертификат.

Онлайн-тест предусматривает несколько уровней сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачёт можно как индивидуально, так и всей семьёй.

В этом году онлайн-зачёт проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали более 1,5 млн человек.

Регистрация и подробности — на сайте проекта.

Организаторы — Банк России и Агентство стратегических инициатив.