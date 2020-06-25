Субсидию для малого и среднего бизнеса из федерального бюджета получили 18 тысяч налогоплательщиков

В правительстве Красноярского края обсудили меры поддержки экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Минфин региона.

Напомним, сейчас в крае действуют меры поддержки граждан и отдельных отраслей экономики. На первом этапе был принят пакет краевых законов, снижающих налоговую нагрузку для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции: снижены ставки по упрощённой системе налогообложения, уменьшена стоимость патентов, обнулена ставка налога на имущество.

В рамках второго пакета антикризисных мер в крае продолжается подготовка дополнительных механизмов поддержки. Основное направление – поддержка инфраструктурных отраслей: ЖКХ, транспорта, туризма, а также расширение перечня пострадавших сфер деятельности.

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по краю Александр Петрик на заседании сообщил о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу. Финансовую поддержку из федерального бюджета получили 18 тысяч налогоплательщиков края на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Субсидия не является целевой, поэтому её можно направить не только на оплату труда работников. Также он рассказал о правилах предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов. Чтобы проверить возможность её получить, на сайте ФНС России запущен специальный сервис.

Заместитель министра экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур рассказала, как идёт работа по легализации заработной платы. В первом квартале по итогам заседания территориальных комиссий 447 работодателей повысили зарплату до минимального размера оплаты труда. В муниципалитетах продолжаются мероприятия по снижению неформальной занятости. Почти 19 тысяч жителей региона в течение прошлого года были официально оформлены на работу.