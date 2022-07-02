Своими силами

Импортозамещение? Нет, импортонезависимость!

Сегодня тема импортозамещения обсуждается на всех уровнях. Но «Норникель» одним из первых решил перейти от слов к делу и провёл масштабную встречу с промышленниками и производителями отечественных технологий на своей ключевой производственной площадке — в Норильске.

– Сегодня российский бизнес столкнулся не просто со сложностями, а с беспрецедентным давлением, когда нарушены многолетние контракты и цепочки поставок, — открыл форум Николай Уткин, старший вице–президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля». — Тема импортозамещения в повестке нашей компании не новая — мы начали заниматься этим вопросом достаточно давно и уже добились определённых результатов. Однако текущая обстановка вынуждает нас действовать в этом направлении более активно, что называется, на результат.

«Норникель» уже приступил к реализации десятилетней инвестиционной программы — в развитие предприятия и его модернизацию будет вложено более двух триллионов рублей. И наша задача выполнить намеченные планы точно в срок, без каких–либо подвижек вправо. И в этом мы видим нашу с вами планомерную, конструктивную работу по поиску решений в импортозамещении, организации нового отечественного производства, развитии высоких промышленных технологий. Уверен, что полученный нами опыт и синергетический эффект будут полезны и в других отраслях производства.

И в завершение скажу: за более чем 85–летнюю историю компании наше производство не останавливалось ни на день. Даже в самые непростые времена компания не сорвала ни одной поставки. «Норникель» — это надёжный партнёр, проверенный временем!

На приглашение «Норникеля» обсудить способность отечественной промышленности обеспечить потребности горно–металлургического гиганта необходимым оборудованием, техникой и материалами отозвались около 200 участников более чем из 100 крупнейших технологических компаний России, Казахстана и Белоруссии. Впрочем, любому предприятию даже в мирное экономическое время, а в условиях санкционной турбулентности в особенности, важны чёткие гарантии, спрос и так называемые горизонты планирования. Здесь гарантом готово выступить правительство Красноярского края.

– В условиях текущей внешнеэкономической ситуации — разрыва устоявшихся кооперационных связей — как никогда остро стоит вопрос замены импорта отечественной продукцией, — подтвердил Евгений Гаврилин, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края. — Развитие краевых внутрикооперационных связей, в том числе в области импортозамещения, является одним из приоритетов в деятельности правительства Красноярского края. За последние шесть лет объём закупок у производителей нашего региона увеличился более чем в два раза — с 56 миллиардов рублей до 134 миллиардов. Могу подтвердить, что с «Норникелем» вопрос кооперации складывается конструктивно. Практически ежегодно проводятся мероприятия и консультации по производимой в нашем регионе продукции, и это даёт соответствующие результаты — ежегодно компания увеличивает объём закупок у производителей края более чем на 30%.

Сегодня в «Норникеле» на закупку оборудования и материалов тратят порядка 66 миллиардов рублей, доля импорта — 40%. Наиболее импортозависимыми остаются подразделения минерально–сырьевого комплекса и обогатительного передела — 80% оборудования пприобретается у мирового лидера горно–обогатительной и металлургической промышленности — финской компании Outotec. На металлургическом переделе тоже не всё просто, если Медный завод на 90% укомплектован российским оборудованием, то флагман — Надеждинский металлургических завод — почти полностью построен на финских технологиях. А ещё в огромном списке потребностей числятся: горная техника, запчасти к ней, бурильные установки, шахтные канаты и подъёмные машины, горный транспорт и самосвалы, электроника, автоматизация, контрольно–измерительные приборы и многое другое. Впрочем, «Норникель» вопросом импортозамещения занимается не первый год, поэтому претенденты, способные заполнить спрос уже имеются — это «БелАЗ», «Технопомощь», «МОСДОК», «Северсталь–метиз», «Цветметналадка», Киселевский завод горного оборудования, «КамАЗ» и другие.

– Трудно быть эффективным, когда лучшие производители оборудования, наши партнёры, в один момент уведомили нас о прекращении сотрудничества, — поделился Максим Котельников, заместитель директора Заполярного филиала «Норикеля» по управлению промышленными активами. — «Норникель» как надёжный партнёр всегда вызывал у всех уважение. Но как сохранять надёжность, если мы, потребители, из–за санкционных ограничений оказались в условиях, когда нужно перестраивать свои ремонтные стратегии и планы производства? Отмечу, всё, что применяется в «Норникеле» всегда реализовывалось с невероятным успехом. Это связано с тяжёлыми северными условиями и непростым горным производством. Сегодня всё меняется, и мы определили четыре основных направления, которые помогут стать импортонезависимыми — это подбор аналогов, инжиниринг, реинжиниринг и предиктивная диагностика. Мы видим, что среди участников форума есть механики, энергетики, которым важно понять, как выживать в этих условиях, а мы со своей стороны всегда готовы к поиску нового.

Импортозамещение? Нет, импортоопережение!

Подробно обсудить перспективы развития взаимоотношений производителям и промышленникам удалось на профильных секциях: механическое и энергетическое оборудование, автоматизация и цифровизация, горное производство, самоходная техника и транспорт. А уже на второй день делегация отправилась на производство и посетила пять рудников «Норникеля», два металлургических завода, а также Талнахскую обогатительную фабрику.

– Мы работаем с «Норникелем» около 30 лет, — признался Дмитрий Шарков, заместитель генерального директора компании «Термо Техно Инжиниринг». — Мы поставляем оборудование для лабораторных исследований, проведения контроля качества, аналитических процессов, автоматизации. В новой реальности необходимо меняться, поэтому мы воспользовались возможностью и приехали, чтобы найти общие выходы из сложившейся ситуации. Для нас это вопрос сохранения компании, а для «Норникеля» — обеспечения качества производственных процессов, потому что они нас знают как надёжного поставщика. Это отличная возможность осмотреть ваши лаборатории, послушать и подумать о дальнейших перспективах.

– Мы занимаемся разработкой и производством самоходных машин для доставки персонала и грузов грузоподъёмностью до двух с половиной тон, — рассказал Эдуард Мымрин, генеральный директор и главный конструктор компании «Ф–МоторСпорт». — Техника полностью разрабатывается нами, мы занимаемся этим уже четыре года. У «Норникеля» очень высокие требования к безопасности, намного выше, чем у других горнодобывающих компаний, и это интересный вызов для нас. Мы тоже нацелены на безопасность, надёжность и эффективность, поэтому сейчас вносятся огромные изменения в текущую конструкцию, для того чтобы соответствовать высоким требованиям компании.

– Наша компания производит станки для бурения с поверхности. Уже несколько лет наша продукция вполне успешно конкурирует с высококачественными западными аналогами, — поделился Иван Отрубянников, генеральный директор компании «Алмазгеобур». — Мы начали со станков колонкового бурения и практически полностью вытеснили из этой ниши западных коллег. Сейчас работаем над проектом по выпуску станков для буровзрыва. Ещё в марте мы совместно с Заполярным филиалом «Норникеля» разработали стратегию по производству запчастей и оборудования для подземной техники, в том числе было подписано соглашение о разработке бурового станка для подземного использования.

В рамках форума «Норникель» также подписал меморандум о намерениях с «Сибирским промышленным объединением», «Новомэк–инжиниринг», «Тяжмашем» и другими компаниями.

– Мы привезли «Норникелю» насос с нашей полимерно–композитной футировкой, подписали договор на опытно–промышленные испытания и надеемся, что это оборудование будет очень полезно компании, — признался Олег Мерченко, генеральный директор «Сибирского промышленного объединения» и бывший норильчанин, проработавший 20 лет на руднике «Заполярный».

– Компания «Новомэк» проводит весь цикл технологических исследований по извлечению полиметаллических руд, — отметил Пётр Саврасов, директор компании «Новомэк–инжиниринг». — Мы добились в этом направлении потрясающих результатов. Сегодня мы работаем в основном в Казахстане, а этот форум — прекрасная возможность показать все наши наработки и технологические решения, которые точно здесь пригодятся. Мы прекрасно знаем наших финских коллег — компанию Outotec. Поверьте, их оборудование хорошее, но не уникальное. У нас есть успешный опыт создания аналогичных машин, и наш результат даже выше.

– На сегодняшний день «Тяжмаш» имеет несколько подписанных контрактов с компанией «Норникель»: комплексная поставка конвейерной обвязки для третьего пускового комплекса ТОФ, поставка дробилок, мельниц, конвейеров, запасных частей, в том числе нестандартных, — рассказал после подписания меморандума Максим Макарушин, директор по общему промышленному оборудованию группы компаний «Тяжмаш». — Сегодня мы по заданию «Норникеля» занимаемся инжинирингом и в ближайшее время планируем успешно поучаствовать в таких комплексных проектах, как нейтрализация серной кислоты и строительство новой обогатительной фабрики в Норильске.

По итогам форума «Норильск. Импортозамещение — новые возможности» можно сказать, что с таким подходом в ближайшем будущем слово «импортозамещение» будет заменено двумя другими: «импортоопережение» и «импортонезависимость».