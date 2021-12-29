Утверждены дивиденды «Норникеля» по итогам девяти месяцев

На внеочередном общем собрании акционеров компании были утверждены дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 1523,17 рублей на одну обыкновенную акцию (около 20,81 долл. США по курсу ЦБ РФ на 27 декабря, на дату собрания). Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев года, составит 232,84 млрд рублей (около 3,18 млрд долл. США).

Собрание акционеров установило 14 января 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.