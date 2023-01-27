В 2022 году центр «Мой бизнес» выдал 380 льготных займов предпринимателям и самозанятым края

«Для нас очень важно, что в прошлом году до 70% увеличилась доля получателей микрозаймов из муниципальных образований, остальные 30% – это бизнес из столицы края. Также изменилась и отраслевая направленность заёмщиков. На 30% стал больше объём выданных микрозаймов производителям и переработчикам продукции», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» предприниматели и самозанятые могут по ставке от 3% годовых на срок до 36 месяцев. Доступны девять различных финансовых продуктов.

Заявку на получение средств на льготных условиях можно оставить онлайн или через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра «Мой бизнес» в районах края. Все подробные условия на сайте.