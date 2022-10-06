В 2022 году доходы краевого бюджета увеличены на 48,8 млрд рублей

Основные параметры представил министр финансов Владимир Бахарь. Корректировка предусматривает увеличение доходов на 48,8 млрд рублей, расходов — на 21,2 млрд рублей и почти двойное сокращение дефицита бюджета. Параметры бюджета после корректировки: доходы — 359,4 млрд рублей, расходы — 388,2 млрд, дефицит — 28,8 млрд. Наибольшие расходы предусмотрены на здравоохранение — более 2,3 млрд, соцполитику — 2,3 млрд, строительство и благоустройство — 1,4 млрд, транспорт — 1,1 млрд, образование — 1 млрд. Также 2,8 млрд направят на выполнение обязательств по зарплате бюджетников.

После рассмотрения корректировки на комитетах Заксобрания правительство подготовило поправку, увеличившую расходы еще на 1,2 млрд рублей. Миллиард направят в резервный фонд на решение оперативных задач, включая помощь мобилизованным.

После обсуждения корректировки депутаты единогласно приняли законопроект в двух чтениях.

«Бюджет края отличается высокой конъюнктурной зависимостью от обстановки на международных биржах, при этом динамика регионального бюджета плюсовая. Это весомая, системная корректировка, над которой в течение лета работали исполнительная власть и депутатский корпус. Дефицит в течение года снижается практически вдвое, это свидетельствует об устойчивости», — прокомментировал спикер Заксобрания Алексей Додатко.