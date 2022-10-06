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В 2022 году доходы краевого бюджета увеличены на 48,8 млрд рублей

В 2022 году доходы краевого бюджета увеличены на 48,8 млрд рублей

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В 2022 году доходы краевого бюджета увеличены на 48,8 млрд рублей

Сегодня депутаты Законодательного Собрания поддержали осеннюю корректировку бюджета Красноярского края на 2022-2024 годы.

В 2022 году доходы краевого бюджета увеличены на 48,8 млрд рублейВ 2022 году доходы краевого бюджета увеличены на 48,8 млрд рублей

Основные параметры представил министр финансов Владимир Бахарь. Корректировка предусматривает увеличение доходов на 48,8 млрд рублей, расходов — на 21,2 млрд рублей и почти двойное сокращение дефицита бюджета. Параметры бюджета после корректировки: доходы — 359,4 млрд рублей, расходы — 388,2 млрд, дефицит — 28,8 млрд. Наибольшие расходы предусмотрены на здравоохранение — более 2,3 млрд, соцполитику — 2,3 млрд, строительство и благоустройство — 1,4 млрд, транспорт — 1,1 млрд, образование — 1 млрд. Также 2,8 млрд направят на выполнение обязательств по зарплате бюджетников.

После рассмотрения корректировки на комитетах Заксобрания правительство подготовило поправку, увеличившую расходы еще на 1,2 млрд рублей. Миллиард направят в резервный фонд на решение оперативных задач, включая помощь мобилизованным.

После обсуждения корректировки депутаты единогласно приняли законопроект в двух чтениях.

«Бюджет края отличается высокой конъюнктурной зависимостью от обстановки на международных биржах, при этом динамика регионального бюджета плюсовая. Это весомая, системная корректировка, над которой в течение лета работали исполнительная власть и депутатский корпус. Дефицит в течение года снижается практически вдвое, это свидетельствует об устойчивости», — прокомментировал спикер Заксобрания Алексей Додатко.

6 октября в 16:45 510
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