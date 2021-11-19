МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2022 году в крае могут открыться 17 новых авиарейсов в другие регионы

В 2022 году в крае могут открыться 17 новых авиарейсов в другие регионы

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В 2022 году в крае могут открыться 17 новых авиарейсов в другие регионы

В 2022 году в крае могут открыться 17 новых авиарейсов в другие регионы

Заявка на выполнение рейсов из аэропорта Красноярска уже подана в Росавиацию, сообщил в рамках «Транспортной недели» министр транспорта края Константин Димитров.

Он добавил, что в будущем году власти региона планируют заложить на софинансирование межрегиональных перелетов порядка 500 млн рублей. Среди планируемых направлений — Кемеровская область, Братск (Иркутская область), Алтай и Алтайский край, Омск.

Константин Димитров отметил, что это субсидируемые из бюджета рейсы с фиксируемой стоимостью перелёта. Планируется, что выполнять их будут авиакомпании «Красавиа» и «Аэрофлот».

Фото из открытых источников
19 ноября в 10:50 230
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