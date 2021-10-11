МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2022 году в обращение поступят новые 100-рублёвые купюры

В 2022 году в обращение поступят новые 100-рублёвые купюры

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В 2022 году в обращение поступят новые 100-рублёвые купюры

В 2022 году в обращение поступят новые 100-рублёвые купюры

Сначала банкноты будут распределены по кредитным организациям, которые протестируют их на своём оборудовании. В полноценный оборот купюры поступят ближе к концу года.

На новой 100-рублёвой купюре будут нанесены контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номинала незрячим людям. Цветовая гамма схожа со всеми знакомой банкнотой, но оттенок будет другим. Размер останется прежним. Концептуальный эскиз включает в себя московские пейзажи - это Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие значимые места. На оборотной стороне банкноты разместят изображения достопримечательностей Центрального федерального округа.

Фото из открытых источников
11 октября в 11:22 180
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