В 2022 году в России подорожают алкоголь и табачная продукция

Повысятся акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это означает, что алкогольная продукция в магазинах тоже подорожает.

Кроме того, вырастут акцизы на табак, сигары, сигариллы, биди, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.

Также повышаются акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и мотоциклы, бензин, дизельное топливо и моторные масла.