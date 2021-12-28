МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2022 году в России подорожают алкоголь и табачная продукция

В 2022 году в России подорожают алкоголь и табачная продукция

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В 2022 году в России подорожают алкоголь и табачная продукция

С 1 января ожидается рост акцизов на эти товары, а также на топливо и автомобили.

В 2022 году в России подорожают алкоголь и табачная продукция

Повысятся акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это означает, что алкогольная продукция в магазинах тоже подорожает.

Кроме того, вырастут акцизы на табак, сигары, сигариллы, биди, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.

Также повышаются акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и мотоциклы, бензин, дизельное топливо и моторные масла.

28 декабря в 09:30 390
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