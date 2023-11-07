В 2024 году на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства направят 220 млн рублей

Участникам форума представили результаты реализации Госпрограммы Красноярского края, курируемой агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Основным инструментом реализации государственной политики, обеспечивающей формирование в крае комплексной системы поддержки предпринимательства, является государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». В рамках программы обеспечивается реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Все мероприятия направлены на выполнение задач национальногопроекта «Малое и среднее предпринимательство» и их показателей.

«Самыми востребованными со стороны предпринимателей являются финансовые меры поддержки. Ключевым механизмом финансовой поддержки предпринимателей на местном уровне остаются муниципальные программы развития предпринимательства. Ежегодно на их софинансирование мы направляем из краевого бюджета более 200 млн рублей. Это более 400 субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета», – рассказал Сергей Демешко.

Так, например, субъекты МСП имеют возможность на конкурсной основе получить субсидию на компенсацию части произведенных затрат на ведение предпринимательской деятельности (до 500 тыс. рублей, а для предпринимателей Арктической зоны – до 1 млн рублей) и реализацию инвестиционных проектов (до 15 млн рублей).

Также с 2022 года в регионе реализуется мероприятие, предусматривающее предоставление грантов на начало ведения предпринимательской деятельности

в отдельных сферах – размер гранта составляет до 300 тыс. рублей.

Сегодня в крае ведут деятельность более 108 тысяч субъектов МСП, также зарегистрировано более 150 тысяч самозанятых. Количество действующих малых и средних предпринимателей превышает не только значения 2021 года (101,3 тысячи), но и допандемийного 2019 года (106,9 тысяч).

Во многом устойчивое развитие сферы предпринимательства обусловлено программно-целевым подходом, позволяющим наиболее эффективно использовать бюджетные средства, направляемые на создание условий для развития бизнеса.