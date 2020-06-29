В июле россиян ждёт целый ряд изменений в законодательстве. Как от этого изменится наша жизнь?

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5% в зависимости от региона. В Норильске рост стоимости электроэнергии составит 5 %; отопление, как и холодная вода, подорожает на 4,6 %; горячая вода станет дороже 4,1 %.

С 1 июля приборы учёта электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний. Как пояснили в Минэнерго, гражданам нужно будет только следить за сохранностью счётчиков.

Право вводить налог на профессиональный доход получают все регионы. Сейчас в эксперименте - он стартовал в 2019 году - участвуют лишь 23 региона из 85. По данным Минфина, уже более 741 тысячи налогоплательщиков стали самозанятыми. Присоединяться к эксперименту или нет, регионы решат самостоятельно. Для этого им необходимо изменить региональное законодательство. Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет, как нет и отчётности и пенсионных взносов. По поручению президента возраст для регистрации в качестве самозанятого планируется снизить с 18 до 16 лет.

Автомобильный знак «Инвалид» отменяется. С 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем человека с ограниченными возможностями. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными. Как пояснили в Минтруде, до 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении транспортного средства в реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг, а также обратившись лично в МФЦ или ПФР. Закон также устанавливает, что на всех парковках общего пользования должно быть выделено не менее 10% льготных мест, право на которые имеют инвалиды I и II групп, инвалиды III группы - при наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Для получения выплат и госуслуг теперь предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно, на период пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. Это упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями. Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждать подтверждения.

Справки о доходах, обязательные для заполнения госслужащими, а также депутатами, сотрудниками государственных фондов, корпораций и претендентами на эти должности, с 1 июля можно будет заполнять только с использованием специального программного обеспечения «Справка БК». Такой сервис размещён на официальном сайте президента России. Программа автоматически проверит корректность заполнения полей документа и будет хранить ранее заполненные справки и своевременно обновлять их. В этом году срок подачи документов продлён до 1 августа.

С 1 июля пенсионерам - опекунам и попечителям несовершеннолетних детей - возобновят индексацию страховых пенсий. Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась. Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней. По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приёмных родителей-пенсионеров.

Завершается перевод выплат из Пенсионного фонда на карты «Мир». Банки должны сделать это до 1 июля. Однако Банк России решил до 1 октября не наказывать финансовые организации, если окажется, что кому-то из своих клиентов они продолжают перечислять пенсии на карты международных платёжных систем. Поэтому те, кто ещё не получил карты «Мир», смогут пользоваться старыми картами Visa и MasterCard ещё три месяца при условии, что срок их действия не истёк. 1 июля заканчивается период, в течение которого Банк России рекомендовал банкам принимать просроченные карты.