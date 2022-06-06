В компании «Норникель» утвердили финальные дивиденды по итогам 2021 года

Их утверждение прошло путём заочного голосования на годовом общем собрании акционеров в Москве. 14 июня будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров также избрало новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии в следующем составе. В Совет директоров вошли Денис Александров, Сергей Батехин, Алексей Башкиров, Андрей Бугров, Сергей Волк, Алексей Германович, Марианна Захарова, Алексей Иванов, Станислав Лучицкий, Максим Полетаев, Всеволод Розанов, Егор Шейбак, Евгений Шварц. Состав ревизионной комиссии: Эдуард Горнин, Алексей Дзыбалов, Анна Масалова, Георгий Сванидзе, Елена Яневич.

Акционеры приняли решение утвердить годовой отчёт, российскую бухгалтерскую отчётность, консолидированную финансовую отчётность компании по МСФО за 2021 год. Аудитором российской бухгалтерской и консолидированной финансовой отчётности по МСФО утверждено АО «КПМГ».