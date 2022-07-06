В крае рассмотрели новые механизмы по поддержке импортозамещения в условиях санкций

На комитете по экономике и налоговой политике обсудили два механизма по поддержке импортозамещения в условиях санкций - Госфонд развития промышленности края и специальные инвестконтракты (СПИК 2.0).

Благодаря СПИК 2.0 в регионе появится возможность привлекать инвесторов, готовых развивать проекты с применением современных технологий. За счет СПИК 2.0 планируется привлечь в краевую экономику до 2037 года не менее 200 млрд рублей инвестиций.

Также в регионе разработано два законопроекта о налоговой поддержке. Первый предлагает установить налог на имущество в размере 5% на первые пять лет для инвесторов, создающих в лесном комплексе производство целлюлозы, и 15% от налоговой ставки – на следующие пять налоговых периодов. Второй предусматривает пониженную ставку для участников СПИК 2.0 – 5% налог на прибыль организаций.

Также на комитете депутаты обсудили критерии выбора предприятий для получения помощи из краевого Фонда промышленности. На займы из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей, еще 186 млн, в основном средств федерации, направят на компенсацию части затрат по уплате процентов кредитных договоров. Уже три краевых предприятия подготовили документы на предоставление помощи. Председатель комитета Егор Васильев предложил Минпромэнерго и ЖКХ разработать перечень видов деятельности, на который необходимо ориентироваться при оказании поддержки.