В крае стартовало обучение волонтёров благоустройства

С 26 апреля по 30 мая стартует общероссийское голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Среди волонтёров, поддерживающих проект голосования на единой платформе, — активные граждане старшего поколения, а также представители общественных молодёжных организаций.

Сейчас добровольцы учатся работать с интернет-приложением и выстраивать коммуникацию с жителями края. Обучение проходит в онлайн-формате.

Руководитель агентства молодёжной политики Красноярского края Денис Антонов: «Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды», по которой проходит голосование, сделать города и сёла удобнее для жителей. Губернатор Александр Усс поставил перед нами задачу в первую очередь объяснить людям, как важно их участие в выборе объектов благоустройства. Волонтёрам предстоит важная миссия – рассказывать жителям региона о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и о том, как можно проголосовать за понравившийся проект».

Работать добровольцы будут в торговых центрах, на площадях и в скверах. Они помогут всем желающим авторизоваться на единой общероссийской платформе через соцсети или номер телефона и проголосовать за понравившийся проект.

Для справки.

Участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства может принять каждый гражданин России старше 14 лет. Проголосовать можно один раз.

Общероссийская платформа za.gorodsreda.ru — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».