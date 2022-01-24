В крае увеличится размер взноса на капремонт

Теперь величина взноса для владельцев квартир улучшенной планировки в многоквартирных домах (МКД), оборудованных лифтом, составит 12,04 рубля за один кв. м (в прошлом году — 11,57 рубля). В МКД без лифтов сумма взноса составит 11,57 рубля (в прошлом году — 11,13 рубля).

Напомним, размер платы за капремонт рассчитывается следующим образом: площадь квартиры умножается на размер взноса за один кв. м. Например, за квартиру площадью 50 кв. м в МКД без лифта собственник будет платить 578,5 рубля, с лифтом — 602 рубля. Количество прописанных в квартире жильцов на величину взноса не влияет.

Более подробная информация размещена на официальном сайте регионального фонда капитального ремонта www.fondkr24.ru. Задать вопросы можно по электронной почте: info@fondkr24.ru, узнать интересующую информацию — по телефонам: +7 (391) 222-07-46; 7 (391) 223-93-20; +7 (391) 223-93-13 (взыскание задолженности); +7 (391) 223-93-25 (взыскание задолженности).