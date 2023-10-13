В краевое Заксобрание представлен план бюджета на ближайшие три года

Стартовые параметры по доходам и расходам в трёхлетнем периоде запланированы в объёме более одного триллиона рублей. В основу бюджетных приоритетов вошли темы, обозначенные жителями края в социальных сетях и во время поездок губернатора Михаила Котюкова по территориям.

Основные плановые параметры краевого бюджета на 2024 год: доходы – 379 млрд рублей, расходы – 432 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита являются остатки средств и инфраструктурный бюджетный кредит.

«Главная задача, которую перед органами власти поставил руководитель нашего края: перестроить работу с учётом запросов жителей, - подчеркнул Владимир Бахарь, вице-премьер – министр финансов края. - Для её выполнения, с точки зрения бюджетного процесса мы действовали в двух направлениях. Первое – определяли приоритеты и расходы бюджета с учётом мнения населения, озвученного в открытых каналах связи. Второе – расширяли механизмы прямого участия граждан и увеличивали финансирование таких мероприятий. Поэтому получился бюджет для людей».

В расходной части четыре крупных направления. Они связаны с поддержкой граждан, развитием социальной сферы, реализацией инфраструктурных проектов и территориальным развитием.

В социальном блоке сохраняются все действующие льготы, выплаты и компенсации. В следующем году 15 млрд рублей предусмотрено семьям с детьми, расходы на льготное лекарственное обеспечение превысят пять млрд рублей, социально значимые расходы проиндексированы на 5%.

С 1 января также запланировано повышение оплаты труда всем бюджетникам с учётом роста МРОТ. Предполагается, что повышение зарплаты бюджетникам пройдёт путём предоставления ежемесячной выплаты в размере трёх тысяч рублей с начислением на неё районного коэффициента и северной надбавки. В Норильске и на Таймыре эта сумма составит 7800 рублей. Для этого в 2024 году предусмотрено около 20 млрд рублей.

Предусмотрены средства на решение жилищных вопросов. Более шесть млрд рублей за три года запланировано на жильё детям-сиротам. В 2024 году более миллиарда рублей направят на расселение из ветхого и аварийного жилья, 500 млн рублей – на решение проблем обманутых дольщиков.

Развитие социальной сферы будет с акцентом на ремонты и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В целом в 2024 году для муниципальных образований края запланировано более 130 млрд рублей. Приоритетные направления поддержки определялись с учётом мнения жителей региона.

Практически в каждой территории граждане обозначают вопросы благоустройства – более двух миллиардов рублей в 2024 году предусмотрено на эти цели.

В 2024 году в жилищно-коммунальной сфере 600 млн рублей запланировано на обеспечение жителей края чистой водой.

По установленной процедуре проекту бюджета предстоит пройти публичные слушания и два чтения в Законодательном собрании края. Принятие главного финансового документа планируется в первой декаде декабря.