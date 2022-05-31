В краевое Заксобрание внесён отчёт об исполнении краевого бюджета за прошлый год

Главным финансовым результатом стал существенный рост доходов – более чем на 30% относительно плановых значений. Это позволило третий год подряд исполнить краевой бюджет без дефицита со снижением государственного долга и формированием свободных остатков средств на начало 2022 года. По итогам отчётного финансового периода параметры краевого бюджета достигли исторических значений. Доходы в 2021 году составили 395,8 млрд рублей, расходы – 308,9 млрд рублей. В Красноярском крае полностью выполнены все принятые социальные обязательства. Госпрограммы профинансированы на сумму 301,5 млрд рублей. Третья часть этих средств направлена на социальную поддержку граждан и развитие здравоохранения. В числе бюджетных приоритетов – финансирование национальных проектов. В 2021 году на их реализацию в крае было направлено порядка 26 млрд рублей с учётом федеральных средств. Среди крупных составляющих расходной части бюджета – средства капитального характера. Около 40 млрд рублей, включая федеральное финансирование, направлено в бюджет развития края.

Годовой отчёт об исполнении бюджета предстоит обсудить на публичных слушаниях в конце июня с участием депутатов краевого парламента, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций. После этого законопроект будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания края.