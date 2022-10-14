В краевой парламент внесён проект бюджета на 2023 — 2025 годы

Правительство края представило в Законодательное собрание проект закона «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

В 2023 году доходы запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы составят 374,4 млрд рублей, дефицит – 34 млрд рублей (основной источник финансирования – остатки средств на начало года).

Для разработки бюджета выбран базовый вариант прогноза социально-экономического развития края, предполагающий постепенную адаптацию российской экономики к новым условиям.

Основными доходными источниками являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. В ближайшие три года предусмотрен умеренный рост налоговых и неналоговых доходов. В законопроекте учитываются также поступления из федерального бюджета – порядка 37 млрд рублей в 2023 году.

Представленные параметры неокончательные и будут уточняться при рассмотрении законопроекта в Законодательном собрании с учетом дополнительного распределения средств федерального бюджета.

По словам вице-премьера Владимира Бахаря, проект бюджета отражает готовность реагировать на внешние вызовы. Уже на старте планирования размер резервного фонда правительства края увеличен до 3,5 млрд рублей. Также есть изменения законодательства, которые позволят принимать оперативные бюджетные решения в случае необходимости.

Приоритетом остается выполнение социальных обязательств перед населением – более 60 млрд рублей предусмотрено на указанные цели в 2023 году. Часть краевых средств с 1 января 2023 года войдет в состав единого универсального пособия (выплаты семьям на детей до 17 лет и пособия беременным женщинам), которое будет перечисляться через Фонд пенсионного и социального страхования.

В бюджете заложен рост расходов на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 17,4 млрд рублей в 2023 году, в том числе 6,4 млрд рублей на финансирование решений 2022 года.

Также среди приоритетов – содействие развитию территорий. В 2023 году более 120 млрд рублей поступят в местные бюджеты из краевого. Предусмотрены значительные ресурсы на поддержку муниципальных комплексных проектов, жилищное строительство, развитие дорожной сети, благоустройство, подготовку к зиме, обновление транспорта и по другим направлениям.

За три года запланировано строительство (реконструкция) и разработка проектной документации более 180 объектов. Увеличится количество школ, спортивных объектов и досуговых центров. Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в результате чего появятся новые поликлиники, амбулатории и ФАПы.

Бюджет развития края в 2023 году составит более 64 млрд рублей, что превышает первоначальные параметры текущего года на 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство, ремонты, укрепление материально-технической базы учреждений, обновление дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, иные капитальные расходы. Предусмотрены ресурсы на возведение крупных объектов: метро в Красноярске, перрон Красноярского аэропорта, Высокогорский мост через Енисей и другие.