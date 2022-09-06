В краевой школе молодого предпринимателя «Бизнес-класс» стартовала запись на новый учебный год

Цель обучающей программы – формирование основных навыков предпринимательской деятельности через разработку и реализацию индивидуальных и командных бизнес-проектов. За время существования школы занятия посетили более 1500 учащихся региона. Ежегодно по итогам обучения школьники и студенты открывают 20-30 действующих бизнес-проектов.

Ребята в возрасте от 12 до 18 лет в течение полугода будут изучать основы бизнес-проектирования, повысят уровень финансовой грамотности, с помощью опытных наставников усилят свои бизнес-идеи, побывают на различных предприятиях, примут участие во всероссийских конкурсах, а также посетят выездную краевую интенсивную бизнес-школу.

В прошлом году в школе молодого предпринимателя обучение проходили ребята из Абанского, Ачинского, Боготольского, Богучанского, Емельяновского, Иланского, Ирбейского, Канского, Кежемского, Козульского, Курагинского, Мотыгинского, Рыбинского, Партизанского и Уярского районов, а также из Норильска и Красноярска.

Заявки на обучение в школе принимают до 8 сентября по ссылке: https://navigator.krao.ru/program/61-shk. Школа действует как в офлайн, так и онлайн-формате. Участие бесплатное. Очные занятия проходят в Красноярском краевом дворце пионеров (г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1). Дополнительная информация по тел. 8 (391) 212-25-61 и e-mail: bc-dvorec@yandex.ru.