В краевой столице обсудили текущую ситуацию в отраслях экономики края

Так, по её словам, рост промышленного производства в крае за январь-сентябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 4,8% при среднем показателе по России 0,4%. В добыче полезных ископаемых рост составил 2,1%, в обрабатывающих производствах - 7%, в энергетике - 6,4%.

Уровень загрузки производственных мощностей большинства крупных компаний достаточно высокий - 90%. Однако многие промышленные производители испытывают трудности из-за санкционных ограничений. Особенно остро встали проблемы в производстве комплектующих автотранспортных средств и в лесной отрасли. Производство автотранспортных средств снизилось на 35,4%. Из-за закрытия европейского рынка производство пиломатериалов за девять месяцев текущего года снизилось на 11,1%. Компании переориентируют экспорт на восток, но железная дорога в данном направлении перегружена. На 25,7% снизился выпуск пеллет, которые ранее продавались в Европу. Сегодня некоторые производители нашли покупателей этой продукции в Южной Корее и Турции.

В крупных компаниях, имеющих значительную долю в структуре промышленного производства края, фиксируют проблемы поставок сырья, импортных материалов и комплектующих. По этой причине некоторые компании заявили об увеличении сроков реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. Однако на сегодня ни одна компания не отказалась от своих намерений. Предприятия решают проблему, переориентируясь на рынки дружественных стран. Есть примеры, в основном из металлургической отрасли, когда потребности на производстве закрывали за счёт исключительно российских и краевых поставок. Также активно включились в работу центры прототипирования, работающие по спецзаказам и индивидуальным чертежам заказчика. Все они отмечают увеличившуюся загрузку своих производств с марта этого года.

Рост работ в строительстве в январе-сентябре 2022 года составил 33,8% к соответствующему периоду 2021 года, что объясняется реализацией крупных инвестиционных проектов. При этом большинство строительных организаций информируют о сложностях в покупке комплектующих, материалов и росте цен на них на уровне от 10 до 40%.

«Несмотря на негативное влияние внешнего санкционного давления, краевая экономика пока сохраняет устойчивость, - отметила министр экономики Анна Гарнец. – Как мы отмечали ранее, первым отреагировал малый бизнес, сейчас серьёзные изменения коснулись более крупных компаний. Это заставляет нас работать по формированию мер поддержки экономики даже на фоне довольно положительных показателей экономической ситуации. Последствия продолжающегося санкционного давления могут еще сказаться в будущем, поэтому нужно думать о создании благоприятных и гибких условий для манёвров наших предприятий, в том числе реализующих крупные инвестиционные проекты. Финансовая стабильность ближайших лет зависит от заготовленной сегодня «подушки безопасности».