В краевой столице рассмотрели «нулевое чтение» проекта краевого бюджета на ближайшие три года

Глава края подчеркнул, что бюджет сформирован в «переломное время», требующее высокого уровня сплоченности и выверенных действий.

Спикер краевого парламента Алексей Додатко также отметил, что бюджет верстался в условиях беспрецедентного давления на российскую экономику: «Эти обстоятельства не только задают соответствующие сценарии бюджетного планирования, но и ориентируют на ответственное отношение к краевым финансам, на оперативную и качественную работу».

Структуру и ключевые характеристики бюджета обозначил министр финансов Владимир Бахарь. Стартовые параметры по доходам и расходам в ближайшие 3 года составят более 1 трлн рублей. В 2023 году доходы запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы — 374,4 млрд. В приоритетах реализация нацпроектов, выполнение социальных обязательств, поддержка муниципалитетов и инфраструктурное развитие.

Алексей Додатко заострил внимание на системных вопросах, требующих стабильного финансирования, в частности, на устранении диспропорций в оплате труда бюджетников и модернизации ЖКХ. Первый вице-спикер Сергей Попов, вице-спикеры Дмитрий Свиридов и Андрей Новак, председатели комитетов и лидеры фракций также высказали предложения.



Губернатор края отметил, что часть рекомендаций будет учтена при подготовке правительственной поправки.