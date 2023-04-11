В краевом Заксобарние рассмотрели весенние корректировки краевого бюджета

«При более благоприятных внешнеэкономических условиях могли бы рассчитывать на еще больший объем дополнительных денег в бюджет. Но, учитывая, под каким давлением находится налоговая база, удалось достигнуть хороших показателей. Ядерная часть корректировки — повышение зарплаты бюджетникам на 6,3% с 1 июля», - пояснил спикер краевого парламента Алексей Додатко.

Доходы бюджета вырастут на 2,8 млрд рублей за счет поступлений от федерации и достигнут 346,8 млрд рублей, расходы возрастают на 17,6 млрд до 406,6 млрд рублей. Источник финансирования дефицита - остатки средств на начало этого года. Впервые расходная часть краевой казны превысит 400 млрд.

На расходы здравоохранения планируется выделить еще 2,5 млрд рублей. На развитие образования предлагается добавить более 1 млрд.

Большой объем средств направляется на строительство соцобъектов. В частности, в Енисейске построят акушерский корпус с дневным стационаром за почти 530 млн рублей.

Почти 5,7 млрд планируется дополнительно выделить на расселение из ветхого и аварийного жилья, приобретение жилья для сирот, решение проблем обманутых дольщиков.

Особое место отводится поддержке участников СВО. Бюджет развития края предложено увеличить на 10 млрд, но эти цифры ещё не окончательные.

20 апреля поправки рассмотрят на сессии Заксобрания.