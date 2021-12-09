В Красноярском крае МРОТ будет увеличен на 8,6 процента

Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за увеличение минимального размера оплаты труда. Законопроект «О внесении изменений в Закон края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» депутатам представил заместитель председателя правительства — министр финансов края Владимир Бахарь. Он пояснил, что повышение МРОТ на 6,4 процента, которое первоначально предполагалось и закладывалось в бюджет, ко второму чтению будет скорректировано до 8,6 процента — на основании поручения Президента России о дополнительном повышении размера оплаты труда в целом по стране. Таким образом, с учетом районных коэффициентов МРОТ в крае вырастет с 20 468 до 22 224 рублей в южных районах и с 33 260 до 36 114 в северных.

В первую очередь, отмечает пресс-служба Заксобрания, Закон отразится на работниках краевых государственных и муниципальных учреждений, чья зарплата не превышает МРОТ, — это достаточно большая категория бюджетников. Кроме того, заработная плата во внебюджетном секторе экономики также не может быть ниже установленного законодательством минимального размера. Во-вторых, вслед за увеличением минимального размера оплаты труда вырастут размеры доплат к пенсии и пособиям по временной нетрудоспособности.