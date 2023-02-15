В Красноярском крае насчитывается более 116 тысяч самозанятых
В Красноярском крае насчитывается более 116 тысяч самозанятых
Краевой центр «Мой бизнес» уже второй год подряд проводит для самозанятых граждан конкурс «Лучший в своём деле».
Одна из его победительниц кондитер Ирина Бирженюк. Девушка создала в краевой столице свой бренд «Не пеку». Главная фишка в том, что десерты готовятся без термической обработки. Главный продукт — это пастила и шоколад, без использования сахара, глютена и глюкозы.
На конкурсе для самозанятых Ирина выиграла 100 тысяч рублей на продвижение своего дела. На эти средства ей сделали видеоролик и показали его на одном из красноярских каналов. Также кондитер представляла свою продукцию в утренней ТВ-программе.
Кроме того, девушка поучаствовала в программе Минэкономразвития России и команды VK. С её помощью она удвоила свой бюджет на продвижение продукции в популярной соцсети.
Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые могут обращаться в центр «Мой бизнес» за различными мерами поддержки.
Все подробности по тел. 8-800-234-0-124 и по ссылке https://мойбизнес-24.рф/sections/podderzhka-samozanyatim/