В Красноярском крае подготовлена дополнительная поправка в бюджет на суму 10 млрд рублей

Постатейное распределение средств в рамках поправки подготовлено с учётом инициатив президента РФ, поручений губернатора края и предложений депутатов, озвученных в ходе рассмотрения корректировки краевого бюджета в комитетах.

Краевые ресурсы в размере 4,2 млрд рублей предлагается направить в краевое отделение Пенсионного фонда на софинансирование расходов по предоставлению ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет. 1 млрд рублей добавят на увеличение региональных выплат и выплат, обеспечивающих зарплату работникам бюджетной сферы не ниже МРОТ. По поручению губернатора, до 1 млрд рублей вырастет фонд развития промышленности края, создаваемый для развития внутреннего производства и импортозамещения в условиях санкций.

На возмещение расходов ресурсоснабжающих организаций в связи с увеличением стоимости топлива предлагается направить 780 млн рублей. На 700 млн рублей увеличивается господдержка агропромышленного комплекса края. Дополнительно 610 млн рублей пойдёт на приобретение автобусов для муниципальных образований, 473 млн рублей – на льготное лекарственное обеспечение. На предоставление микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства направят 320 млн рублей. На обеспечение жильём детей-сирот предусматривается ещё 200 млн рублей.

Напомним, 18 марта на рассмотрение депутатов поступила корректировка краевого бюджета, согласно которой расходы бюджета в текущем году увеличиваются на 27 млрд рублей. С учётом представленной поправки расходы возрастут на 37 млрд рублей и по итогу составят 367 млрд рублей. Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в бюджет, с учётом внесенной поправки, состоится 7 апреля на сессии Законодательного собрания края.