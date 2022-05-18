В Красноярском крае подвели финансовые итоги 2021 года

Прошедший финансовый период стал годом восстановления экономики после пандемии, а также адаптации к новым условиям. Во втором полугодии российская и региональная экономики по основным показателям вернулись на допандемийный уровень. Это положительно отразилось на параметрах краевого бюджета, прежде всего на его доходной части.

Фактическое поступление доходов в краевой бюджет в 2021 году составило 395,8 млрд рублей, что превышает плановые показатели более чем на 30%. Дополнительные поступления сформированы главным образом за счёт налога на прибыль организаций нефтедобывающей и металлургической отраслей. Этому способствовали благоприятная конъюнктура на цветные металлы и увеличение стоимости нефти, наращивание деловой и инвестиционной активности, реализация инфраструктурных проектов и изменения федерального законодательства.

Расходы профинансированы на сумму 308,9 млрд рублей. Таким образом, Красноярский край третий год подряд исполнил краевой бюджет без дефицита и формированием свободных остатков средств на начало года.

Важным финансовым результатом отчётного года стало снижение государственного долга на 14,1 млрд рублей. Эффективная долговая политика позволяет региону сохранять высокую степень долговой устойчивости и обеспечивать реализацию крупных инвестиционных проектов с использованием механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов.

За последние два года вдвое выросла финансовая поддержка края со стороны Федерации. В 2021 году безвозмездные поступления в бюджет составили 62,5 млрд рублей.

Высокое бюджетное исполнение сложилось по национальным проектам – 98%. Финансирование мероприятий нацпроектов составило 26 млрд рублей. Из них 11 млрд рублей – средства федерального бюджета, 15 млрд рублей – средства краевого бюджета.

На реализацию госпрограмм края было направлено 301,5 млрд рублей, треть из которых – на финансирование мероприятий социальной поддержки граждан и развитие здравоохранения.

Значительный объём средств краевого бюджета был направлен на расходы капитального характера – в бюджет развития, который по сравнению с 2020 годом увеличился на 5 млрд рублей. В 2021 году он составил около 40 млрд рублей и охватил почти все отрасли. Самые крупные составляющие: дорожный фонд - 10 млрд рублей, а также расходы на решение жилищных вопросов и благоустройство – около 8 млрд рублей.

На проектирование и строительство (реконструкцию) в 2021 году было направлено более 12 млрд рублей. Процесс затронул 137 социальных объектов в 50 городах и районах края. Среди них детские сады, школы, учреждения культуры и здравоохранения, объекты жилищно-коммунального хозяйства и другие.

«Главным итогом 2021 года стал существенный рост доходов бюджета. Это позволило в период сохраняющейся пандемии решать задачи, поставленные главой государства и губернатором, и одновременно создать хороший запас прочности для исполнения бюджета в текущем году в условиях новых вызовов», - подытожил Владимир Бахарь.

Члены краевого правительства одобрили представленный отчёт. До конца мая проект Закона «Об исполнении краевого бюджета за 2021 год» будет внесён в Законодательное собрание.