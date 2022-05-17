В Красноярском крае разрабатывают третий пакет региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса

Как рассказал заместитель председателя краевого правительства Сергей Верещагин, министерство экономики и регионального развития проводит постоянный опрос, в котором принимают участие основные организации региона. Последние данные говорят о том, что ситуацию в крае в целом можно оценить как устойчивую. Специалисты также продолжают следить за стоимостью продуктов в магазинах. Дефицита товаров нет. При этом фиксируется замедление темпов роста цен на отдельные виды товаров. Запасы по основным видам продукции в регионе соответствуют нормативам – по разным позициям в среднем объём сформирован на 24 дня. Ассортимент продуктов в крупных и мелких торговых сетях постоянно обновляется за счёт ежедневных поставок.

«Мы начали подготовку очередного пакета антикризисных мер, которые поддержат экономику региона. В большей степени он будет связан с развитием технологической экономики края и вопросами импортозамещения», - пояснил Сергей Верещагин.