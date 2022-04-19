В Красноярском крае разработали второй пакет антикризисных мер для отдельных отраслей
В Красноярском крае разработали второй пакет антикризисных мер для отдельных отраслей
Дополнительные антикризисные меры обсудили на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики края под председательством губернатора Александра Усса.
Краевые власти подготовили проекты указов о развитии внешнеэкономической деятельности и дополнительных мерах поддержки отдельных отраслей. В числе первоочередных мероприятий по первому направлению значатся поддержка организаций-экспортеров и компаний, которые испытывают затруднения в приобретении сырья, устранение дефицита иностранной продукции в крае, развитие транспортной инфраструктуры, организация бизнес-миссий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Второй пакет антикризисных мер предусматривает поддержку отдельных отраслей экономики и социальной сферы с помощью различных инструментов: грантов, субсидий, отсрочек, изменения авансовых платежей по государственным контрактам и т.д. Речь идёт о сфере информационных технологий и связи, лесной и строительной отраслей, организаций воздушного транспорта. Также в планах снижение административной нагрузки на бизнес, в том числе за счёт отмены проверок, предоставления лицензий без взимания государственной пошлины и прочего. Особое внимание уделят вопросам подготовки кадров с учётом изменившихся условий для формирования нового рынка труда.
Александр Усс подчеркнул, что принимаемые меры поддержки экономики в крае востребованы компаниями. Это подтвердила недавняя встреча главы региона с предпринимателями, которые готовы в условиях санкционных ограничений увеличивать объёмы производства и запускать новые виды продукции. Нужно только оказывать им необходимую поддержку. «Учитывая то, что мы создали фонд развития промышленности, и рассматриваем 1 млрд рублей, который в нём заложен, не как абсолютную цифру, а как механизм, и можем добавлять туда средства, значительную часть реальных потребностей и возможностей компаний по импортозамещению мы можем закрывать своими силами. Новые меры поддержки, разработанные с учётом пожеланий наших предпринимателей, станут для них серьёзным подспорьем. Соответствующие указы я подпишу в ближайшее время», — заявил глава региона.
О готовности внести свой вклад в процесс импортозамещения доложил ректор СФУ Максим Румянцев. Университет провёл аудит и направил в адрес руководителей 20 крупных краевых компаний перечень технологий, которые могут быть востребованы в части модернизации и импортозамещения технологических и производственных цепочек. В перспективе эту работу можно организовать на базе Центра трансфера технологий СФУ при содействии министерства экономики и регионального развития края.