В Красноярском крае разработали второй пакет антикризисных мер для отдельных отраслей

Краевые власти подготовили проекты указов о развитии внешнеэкономической деятельности и дополнительных мерах поддержки отдельных отраслей. В числе первоочередных мероприятий по первому направлению значатся поддержка организаций-экспортеров и компаний, которые испытывают затруднения в приобретении сырья, устранение дефицита иностранной продукции в крае, развитие транспортной инфраструктуры, организация бизнес-миссий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Второй пакет антикризисных мер предусматривает поддержку отдельных отраслей экономики и социальной сферы с помощью различных инструментов: грантов, субсидий, отсрочек, изменения авансовых платежей по государственным контрактам и т.д. Речь идёт о сфере информационных технологий и связи, лесной и строительной отраслей, организаций воздушного транспорта. Также в планах снижение административной нагрузки на бизнес, в том числе за счёт отмены проверок, предоставления лицензий без взимания государственной пошлины и прочего. Особое внимание уделят вопросам подготовки кадров с учётом изменившихся условий для формирования нового рынка труда.

Александр Усс подчеркнул, что принимаемые меры поддержки экономики в крае востребованы компаниями. Это подтвердила недавняя встреча главы региона с предпринимателями, которые готовы в условиях санкционных ограничений увеличивать объёмы производства и запускать новые виды продукции. Нужно только оказывать им необходимую поддержку. «Учитывая то, что мы создали фонд развития промышленности, и рассматриваем 1 млрд рублей, который в нём заложен, не как абсолютную цифру, а как механизм, и можем добавлять туда средства, значительную часть реальных потребностей и возможностей компаний по импортозамещению мы можем закрывать своими силами. Новые меры поддержки, разработанные с учётом пожеланий наших предпринимателей, станут для них серьёзным подспорьем. Соответствующие указы я подпишу в ближайшее время», — заявил глава региона.

О готовности внести свой вклад в процесс импортозамещения доложил ректор СФУ Максим Румянцев. Университет провёл аудит и направил в адрес руководителей 20 крупных краевых компаний перечень технологий, которые могут быть востребованы в части модернизации и импортозамещения технологических и производственных цепочек. В перспективе эту работу можно организовать на базе Центра трансфера технологий СФУ при содействии министерства экономики и регионального развития края.