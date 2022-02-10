В Красноярском крае сформируют резервный фонд

Заместитель председателя Правительства – министр финансов края Владимир Бахарь уверен, что формирование резервного фонда – это историческое событие для региона. Главная задача фонда в том, что он обеспечивает в регионе стабильность финансовой системы вне зависимости от внешних условий, а также гарантирует устойчивое развитие края.

Необходимость создания нового финансового инструмента обусловлена, прежде всего, высокой конъюнктурной зависимостью краевого бюджета, которая может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В случае негативных изменений цен на сырьевых и валютных рынках запланированные налоговые поступления могут значительно снизиться. Кроме того, отдельные изменения федерального законодательства могут привести к снижению доходов. В таких случаях для сохранения финансовой устойчивости региона необходимо иметь «подушку безопасности».

Основой для резервного фонда станут доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, а также часть остатков средств краевого бюджета на начало года. Размер фонда будет утверждаться законом о краевом бюджете. Средства фонда можно использовать для финансирования утверждённых расходов бюджета при недостаточном объёме его доходов. Кроме того, в ходе рассмотрения законопроекта с учётом поручения губернатора края и мнения депутатов были внесены изменения в части возможного уменьшения резервного фонда на реализацию крупных инфраструктурных проектов, строительство и ремонт объектов социальной, коммунальной и транспортной сферы, а также благоустройство.