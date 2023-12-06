В Красноярском крае состоится двухдневная конференция по женскому предпринимательству

С 18 по 19 декабря в Красноярском крае пройдёт конференция «Женский бизнес». В ней смогут бесплатно поучаствовать действующие предпринимательницы, самозанятые девушки и женщины, а также те, кто только думает об открытии своего дела и находится в статусе физического лица. На конференции выступят федеральные спикеры, обсудят актуальные для женского бизнеса темы. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и пройдёт как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.

В программе конференции: развитие женского предпринимательства в России и Красноярском крае; формы поддержки женского бизнеса; женщина в бизнесе; эмоциональный интеллект, разбор кейсов практикующих и успешных предпринимательниц; как построить личный бренд; источники финансирования своего дела.

«Всё больше женщин становятся предпринимательницами, реализуя свой потенциал. Мы хотим поддержать наших предпринимательниц и организовали для них двухдневный интенсив-конференцию с ведущими экспертами федерального уровня. Участницы интенсива не только смогут получить новые знания, но и осуществят обмен бизнес-опытом. У женщин в бизнесе есть свои особенные запросы, например, как совмещать бизнес и семью, своё дело и воспитание детей. Всё это и многое другое мы обсудим на конференции. Специальный блок выделен для самозанятых участниц», – рассказывает руководитель Регионального центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Анна Пономаренко.

Спикеры и бизнес-тренеры, которые будут выступать для участниц конференции, приедут в том числе из Красноярска, Москвы, Воронежа, эксперты входят в сообщество «Страктика». В офлайн-формате мероприятие состоится по адресу: Красноярск, ул. Александра Матросова, 2, конференц-зал делового пространства центра «Мой бизнес».

Зарегистрироваться можно по телефону 8-800-234-0-124 или по ссылке. Заявки принимаются до 17.30 14 декабря.

Конференцию проводит центр «Мой бизнес» Красноярского края в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.