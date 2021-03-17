В Красноярском крае установлен прожиточный минимум, который будет неизменным до конца года

Раньше ВПМ на душу населения и по основным социально-демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, дети) устанавливали каждый квартал, теперь же она устанавливается раз в год. Также при установке ВПМ на 2022 год изменится и порядок её исчисления согласно изменениям в федеральном законе. Если сейчас ВПМ представляет собой стоимость потребительской корзины с учётом расходов населения по обязательным платежам и сборам, то на следующий год величина будет исчисляться исходя из среднероссийского показателя и коэффициента региональной дифференциации, утвержденного правительством РФ. Уже осенью краевое правительство планирует установить ВПМ, рассчитанный по новой методике.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев рассказал, какая величина прожиточного минимума будет применяться до конца этого года: «В требовании федерального законодательства есть ключевой для нашего региона момент – «не ниже 2-го квартала 2020 года». Однако для нашего края второй квартал не показателен, наибольшая величина прожиточного минимума в прошлом году зафиксирована в 3-м квартале - 13 409 рублей. Именно её мы и предложили взять за основу. Чем больше установленная величина, тем больше людей смогут воспользоваться поддержкой и тем существеннее будет сумма поддержки. Правительство края нашу позицию поддержало, - отметил Егор Васильев. - Однако в трёх районах - Северо-Енисейском, Эвенкийском и Кежемском - величина прожиточного минимума во втором квартале была выше, чем в третьем, поэтому для них мы сделали исключение и оставили величину второго, а не третьего квартала».

До конца года прожиточный минимум для территорий, приравненных к районам Крайнего Севера, устанавливается в размере 14 731 рубль и на Крайнем Севере – 18 828 рублей.