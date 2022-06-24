В Красноярском крае увеличился минимальный размер оплаты труда

Напомним, правительство РФ приняло решение об увеличении минимального размера оплаты труда на 10% с 1 июня. Изменения краевого закона принимаются в целях обеспечения выплаты работникам заработной платы не ниже МРОТ. Как сообщил на заседании комитета заместитель председателя регионального правительства — министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь, с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями МРОТ в крае вырастет с 22 224 рублей до 24 447 рублей в южных районах края и с 36 114 до 39 726 рублей в самых северных районах.

Министр озвучил минимальные и максимальные цифры, в разных группах районов размер МРОТ дифференцируется в границах приведённой шкалы. Для краевой казны и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края исполнение закона повлечёт увеличение расходов на 1,8 миллиарда рублей.

Комментируя законопроект, председатель комитета, первый заместитель председателя Законодательного собрания края Сергей Попов отметил, что увеличение МРОТ также повлияет на ряд социальных выплат. Кроме того, уже с 1 июля произойдёт повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 8,6%: край взял на себя инициативные обязательства и вместо планового октябрьского повышения бюджетники края начнут получать увеличенную заработную плату на три месяца раньше.