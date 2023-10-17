В Красноярском крае внедрён региональный инвестиционный стандарт

Региональный инвестиционный стандарт – это проект Министерства экономического развития РФ, задача которого – сократить путь инвестора от идеи до осуществления капиталовложений, привлечь бизнес в регионы и устранить типичные преграды на пути предпринимателей.

Красноярский край внедрил пять основных элементов стандарта:

– создана специализированная организация по работе с инвесторами – Корпорация развития Енисейской Сибири, где сопровождают инвесторов на каждом этапе;

– разработана инвестиционная декларация, которая содержит стратегию развития региона и обязательство главы субъекта по неухудшению условий ведения бизнеса;

– открыт инвестиционный портал с информацией о территориальном планировании региона, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах;

– разработан свод инвестиционных правил региона – набор конкретных оптимизированных процедур, регулирующих получение инвестором ряда услуг и сервисов;

– действует инвестиционный комитет под председательством губернатора края, где оперативно решаются спорные вопросы.

Также эксперты назвали Красноярский край в числе регионов с лучшими практиками работы инвестиционных команд, а Корпорацию развития Енисейской Сибири - среди лучших агентств развития.

«В крае проделана большая работа по внедрению инвестиционного стандарта, и сегодня мы получили достойную оценку наших усилий. Однако это не финал, а лишь один из этапов дальнейшего совершенствования инфраструктуры поддержки инвесторов. Красноярский край – один из лидеров инвестиционного развития России, и нам важно оставаться привлекательной территорией, стимулировать объёмы капиталовложений и сокращать сроки инвестиционных циклов от намерения до воплощения проектов», - сообщил первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

С 2024 года соответствие стандарту будет учитывать Агентство стратегических инициатив при составлении национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.