В Красноярском крае выросли цены на услуги

Так, годовой рост цен на услуги в сентябре составил 11%. Например, первичная консультация у стоматолога за год подорожала на 12%. Лечение кариеса с пломбированием зубов обходилось красноярцам дороже на 16%. Это связано с увеличением затрат стоматологических клиник на покупку импортных материалов и зарубежного оборудования. Однако рост цен на прочие медицинские услуги, входящие в потребительскую корзину и не связанные со стоматологией, не превысил 10% за год. Например, анализ крови вырос в цене менее чем на 1%.

Кроме того, из-за ослабления рубля в красноярских салонах и парикмахерских увеличились затраты на закупки расходных материалов и обслуживание импортной техники. Это отразилось на росте цен на стрижки и маникюр.

Операторы сотовой связи также увеличили свои траты на покупку и обслуживание импортного оборудования. В результате были пересмотрены абонентские тарифы, что привело к ускорению годового роста цен на услуги мобильной связи.

«Услуги, для которых нужны импортные материалы, оказались наиболее чувствительными к изменению курса рубля. Основной рост цен пришёлся на них. Изменение стоимости других сервисов было умеренным. Также менее значительным был рост цен на товары», — комментирует управляющий отделением Банка России по Красноярскому краю Сергей Журавлёв.

Он также отметил, что продукты подорожали за год на 6%, непродовольственные товары — на 5%. В целом годовая инфляция в Красноярском крае составила 7%.