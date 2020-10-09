В Красноярском крае выросли доходы бюджета

За счёт поступлений из федерального бюджета средств для борьбы с COVID-19 доходы в крае увеличились на 10,9 миллиарда рублей. По данным пресс-службы краевого министерства финансов, на очередной сессии Законодательного собрания Красноярского края были внесены поправки в бюджет.

— В результате всех изменений параметры краевого бюджета в 2020 году выглядят следующим образом: доходы увеличатся на 10,9 миллиарда рублей и составят 263 миллиарда рублей, расходы возрастут на 17,9 миллиарда рублей и составят 289,6 миллиарда рублей. Увеличение параметров бюджета происходит преимущественно за счёт выделения федеральных средств, направленных на борьбу с распространением эпидемии, — сообщила пресс-служба.

Также было сказано, что все дополнительные средства будут отражены в корректировках, в том числе 10,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые были направлены на ежемесячные выплаты детям от трёх до семи лет, соцвыплаты безработным, стимулирующие выплаты медикам и на создание коечного фонда.

Из собственного бюджета красноярский край выделил 3,6 миллиарда рублей на поддержку граждан во время пандемии.

— Большая часть дополнительных расходов обеспечивается за счёт перераспределения существующих бюджетных ресурсов с учётом отсутствия в течение длительного времени по объективным причинам культурно-массовых и других мероприятий, а также летней оздоровительной кампании, — добавил министр финансов Владимир Бахарь.