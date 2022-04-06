В мартовских квитанциях за отопление норильчане могут обнаружить неприятный сюрприз

Правила предоставления коммунальных услуг по отоплению предполагают два режима платежей — оплата производится только в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года, то есть ежемесячно. Конкретный порядок для всего региона определяется решением органа госвласти субъекта. В нашем регионе по решению правительства Красноярского края жители Красноярья платят за отопление равными суммами ежемесячно.

Весь 2021 год сумма к оплате начислялась на основании данных 2020 года. Однако работники коммунального хозяйства объясняют: если дом в 2020 году не был оборудован общедомовым прибором учёта, то ежемесячная плата определялась как 1/12 от объёма нормативного потребления в отопительный период, если же прибор учёта имелся, то ежемесячный платеж определялся как 1/12 от фактического объёма за 2020 год, зафиксированного по показаниям счётчика. Напомним, приборы учёта находятся на обслуживании управляющих компаний, которые и фиксируют показания.

- По закону при таком способе оплаты в течение первого квартала 2022 года исполнитель коммунальных услуг обязан скорректировать размер платы за коммунальную услугу по отоплению, выставив счёт за фактически потреблённые объёмы. То есть отнять от фактического объёма, определённого по показаниям счётчика, величину, уже выставленную ранее в платёжных документах за 12 месяцев 2021 года. Полученная разница и есть величина перерасчёта, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Первая влечёт доначисление по оплате за коммунальную услугу, вторая — уменьшение размера платы, — объясняют в НТЭК.

В компании также отмечают, по результатам корректировки по итогам 2021 года плата за отопление в общей сумме выросла на 40,5 млн рублей, в 2020-м же в результате перерасчёта совокупная величина платежей уменьшилась более чем на 81 млн рублей. Причина существенного расхождения в том, что в прошлом году общедомовые приборы учёта, установленные в многоквартирных домах, не были своевременно поверены, потому в течение года дома постепенно переходили на фактический нормативный расчёт. Во многих из них среднемесячный объём (рассчитанный за 2020 год по общедомовым приборам учёта), который начислялся потребителям весь 2021 год (1/12), меньше, чем утверждённый уполномоченными органами норматив потребления по отоплению. Также, сказались и холодные месяцы в 2021 году: январь, февраль, март (среднесуточная температура держалась на отметке в минус 40,13 градуса).

Результаты перерасчётов отражены в платёжных документах за март 2022 года в столбце «Перерасчёты». Получить разъяснения о порядке и сумме перерасчёта можно, обратившись в «Энергосбыт» по адресу: Норильск, Цен-тральный район, пл. Металлургов, 9 (вход с торца, правое крыльцо), по телефону 25-75-75 или направив заявление на электронный адрес: energosbyt@oao-ntek.ru

В НТЭК добавили, что компания готова рассмотреть вопрос предоставления рассрочки на выплату доначисленных по итогам перерасчёта сумм.