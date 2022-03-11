В населённых пунктах региона будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики

Напомним, на прошлой неделе был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края, которому в том числе поручено жёстко контролировать деятельность торговых организаций, политику ценообразования на социально значимые товары, в первую очередь — на наиболее востребованные продукты питания и медикаменты.

На территориях региона Александр Усс поручил главам создать аналогичные оперативные штабы. Они должны в ежедневном режиме изучать ситуацию с ценообразованием, обеспечением продовольствием, медикаментами и важнейшими услугами в муниципалитетах, оперативно решать возникающие проблемы.

«Региональный штаб работает уже неделю. Мониторинг различных отраслей показывает, что ситуация в нашем крае стабильна на текущий момент. В первую очередь речь идёт о наших предприятиях — они работают в штатном режиме. Запасы продовольствия и лекарств имеются на складах в достаточном количестве, поставки товаров не вызывают особых опасений», — отметил Александр Усс.

Губернатор края поручил местным властям совместно с контролирующими и силовыми службами жёстко пресекать необоснованное повышение цен, вызванное попытками нажиться на ажиотажном спросе.

Обозначена и необходимость выполнения всех социальных обязательств — выплата заработной платы, исполнение программ развития, строительство и ремонт объектов. Выполнение этих задач обеспечивает работой целые отрасли экономики края и позволит сохранить рабочие места.

«Ни одна стройка в Красноярском крае не остановлена, мы продолжаем строить в запланированном графике и темпе. Существуют риски удорожания строительных материалов и отсутствия их поставок из-за рубежа. Эти риски необходимо минимизировать за счёт замены иностранного оборудования на отечественным либо изготовленным в странах Юго-Восточной Азии. При замене оборудования объекты будут достроены и введены в срок», — сообщил заместитель председателя правительства края Сергей Козупица.

Главам муниципальных образований поручено взять на особый контроль вопрос по обеспечению продовольственными товарами и товарами первой необходимости жителей территорий, где полностью отсутствует торговая инфраструктура. Руководители территорий будут контролировать подготовку к весенним полевым работам — необходимо проверить наличие семян, удобрений, необходимых запчастей для сельхозтехники.

«Учитывая, что пандемия существенно снизила уровень доходов предпринимателей, занимающихся торговлей в сельской местности, необходимо найти управленческие решения и выстроить работу с предпринимательским сообществом, в первую очередь с субъектами малого и среднего предпринимательства, по созданию условий для организации торговли в отдалённых населённых пунктах региона», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.