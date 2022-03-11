В населённых пунктах региона будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики
В населённых пунктах региона будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики
Данное поручение главам территорий дал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним, на прошлой неделе был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края, которому в том числе поручено жёстко контролировать деятельность торговых организаций, политику ценообразования на социально значимые товары, в первую очередь — на наиболее востребованные продукты питания и медикаменты.
На территориях региона Александр Усс поручил главам создать аналогичные оперативные штабы. Они должны в ежедневном режиме изучать ситуацию с ценообразованием, обеспечением продовольствием, медикаментами и важнейшими услугами в муниципалитетах, оперативно решать возникающие проблемы.
«Региональный штаб работает уже неделю. Мониторинг различных отраслей показывает, что ситуация в нашем крае стабильна на текущий момент. В первую очередь речь идёт о наших предприятиях — они работают в штатном режиме. Запасы продовольствия и лекарств имеются на складах в достаточном количестве, поставки товаров не вызывают особых опасений», — отметил Александр Усс.
Губернатор края поручил местным властям совместно с контролирующими и силовыми службами жёстко пресекать необоснованное повышение цен, вызванное попытками нажиться на ажиотажном спросе.
Обозначена и необходимость выполнения всех социальных обязательств — выплата заработной платы, исполнение программ развития, строительство и ремонт объектов. Выполнение этих задач обеспечивает работой целые отрасли экономики края и позволит сохранить рабочие места.
«Ни одна стройка в Красноярском крае не остановлена, мы продолжаем строить в запланированном графике и темпе. Существуют риски удорожания строительных материалов и отсутствия их поставок из-за рубежа. Эти риски необходимо минимизировать за счёт замены иностранного оборудования на отечественным либо изготовленным в странах Юго-Восточной Азии. При замене оборудования объекты будут достроены и введены в срок», — сообщил заместитель председателя правительства края Сергей Козупица.
Главам муниципальных образований поручено взять на особый контроль вопрос по обеспечению продовольственными товарами и товарами первой необходимости жителей территорий, где полностью отсутствует торговая инфраструктура. Руководители территорий будут контролировать подготовку к весенним полевым работам — необходимо проверить наличие семян, удобрений, необходимых запчастей для сельхозтехники.
«Учитывая, что пандемия существенно снизила уровень доходов предпринимателей, занимающихся торговлей в сельской местности, необходимо найти управленческие решения и выстроить работу с предпринимательским сообществом, в первую очередь с субъектами малого и среднего предпринимательства, по созданию условий для организации торговли в отдалённых населённых пунктах региона», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.