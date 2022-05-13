В Норильске завершилась регистрация кандидатов на участие в предварительном партийном голосовании «Единой России»

Изначально окончание приёма заявок на участие в предварительном голосовании было назначено на 28 апреля. Однако решением Президиума Генерального совета «Единой России» срок подачи документов был продлён до 13 мая.

Выборы депутатов Норильского городского Совета запланированы на 11 сентября. Вероятно, в борьбе за мандаты муниципального парламента, помимо «Единой России», примут участие и другие российские партии, представленные в Законодательном собрании Красноярского края и Государственной Думе ФС РФ – КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия за правду», «Зелёные».

Отдать свой голос за кандидатов от «Единой России» сможет любой горожанин, достигший 18 лет и имеющий регистрацию по месту жительства в Норильске. В этом году предварительное голосование пройдёт исключительно в электронной форме.

В понедельник, 16 мая, в 11.00, в городском отделении партии «Единая Россия», по адресу: ул. Севастопольская, 7а, председатель городского отделения фракции Александр Пестряков и участники предварительного голосования расскажут об особенностях проведения мероприятия, правилах голосования и норильчанах, участвующих в народном отборе.